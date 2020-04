PF Hernán Torres y el entrenamiento a distancia: Hay que hacerlo diverso para que no sea tedioso

El ex colaborador de Claudio Borghi en la selección chilena habló de los desafíos del trabajo remoto en el deporte.

El preparador físico de Deportes Antofagasta, Hernán Torres, conversó con nuestro programa Al Aire Libre PM sobre cómo ha sido trabajar a distancia con el plantel durante la cuarentena por el brote de coronavirus que afecta a nuestro país.

El otrora colaborador de Claudio Borghi en Colo Colo y la Roja dijo que "esto hay que hacerlo diverso, porque es como todo en la vida del ser humano. Si tú tienes siempre la misma forma de entrenar, vas cayendo en una cosa tediosa que se va a sumando a todo lo que rodea a esto".

"Hay distintos entrenamientos, algunos son verbales, mentales y otros físicos", afrma y agrega sobre las circunstancias en torno a la pandemia que "este es un escenario complejo, porque esto ha ido mutando en el camino. Inicialmente cuando esto arranca nadie tomó la dimensión de lo que iba a suceder".

En la misma línea, Torres aseguró que "el ejercicio es una pequeña distracción, importante, pero muy periférica porque creo que lo central de esto va a pasar por la cabeza. Es entretenida la aplicación Zoom, es un mecanismo visual muy dinámico. Es práctico, porque te permite ver en tiempo real a todos tus jugadores".

A su vez, el PF detalló cómo trabaja con el plantel "Puma", revelando que "en los primeros 20 minutos establecemos un diálogo relacional, es decir les pregunto cómo están. Vemos a algunos con cortes de pelo distintos, otros medio aburridos".

"Después hacemos una actividad de una hora y veinte en tiempo real para estimular el estiramiento y la parte preventiva, porque no hay mucho espacio para la parte funcional. No está el balón, que es lo central de la percepción, del oponente y de los desplazamientos. No existe eso", aseveró.