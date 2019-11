¿Por qué el duelo entre Cobresal y Unión Española se terminó de jugar?

El aquero de Cobresal Sebastián López explicó a Al Aire Libre en Cooperativa por qué el partido en El Salvador ante Unión Española se terminó de jugar pese a que desde el Sifup quisieron impedir su desarrollo.

"Efectivamente vimos que teníamos llamadas perdidas, pero el que me dijo que nos habían llamado era Diego Sánchez (arquero hispano) que le apuntaron del Sifup que el partido no corría, que la fecha no iba", apuntó.

Es que desde el Sifup, tras los incidentes que impidieron terminar el duelo entre Unión La Calera y Deportes Iquique en La Florida intentaron comunicarse para que no se jugara, algo que recién notaron en el entretiempo, momento en el que decidieron concluir el compromiso.

"Hasta que la ANFP no mande un comunicado nosotros tenemos que jugar. Desde Unión Española también dijeron que sigamos el partido y después veíamos que pasaba", apuntó.

"Nosotros estamos preparados para lo que venga, si en reunión de presidentes se decide esto y están todos de acuerdo hay que acatar, nosotros más que jugar, mucho no podemos hacer", cerró López.

A espera que la ANFP defina lo que sucederá con la fecha 26, el triunfo de Cobresal por 3-2 sobre Unión Española es, hasta ahora, el único encuentro de la fecha.