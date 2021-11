Presidente de Audax Italiano solicitó jugar en El Teniente la última fecha en desmedro de la U

Lorenzo Antillo, presidente de Audax Italiano, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa e informó que hizo la solicitud a las autoridades de la Región de O'Higgins para poder jugar la última fecha del Campeonato Nacional en El Teniente de Rancagua, en desmedro de Universidad de Chile, que también es local en ese estadio.

"Nosotros ya mandamos la propuesta a la delegación presidencial de la Sexta Región. Nuestra idea es jugar en Rancagua como hemos venido haciéndolo. Entendemos que hay un rote de localía con la U, tenemos contrato con el estadio El Teniente, depende de la delegación presidencial y la ANFP. Lo que creo, es que se defina lo más rápido posible. Uno de los dos tendrá que buscar otro estadio", señaló.

Sin embargo, Antillo manifestó que "lo más justo" es que el estadio esté disponible para Audax Italiano, porque la U ha sido "privilegiada" todo el año con la localía.

"Acá se ha privilegiado todo el año por parte de la ANFP que la U juegue en Rancagua. Hemos tenido que salir en un par de ocasiones para que ellos jugaran allá. Lo más justo ahora es que a nosotros se nos deje jugar en ese estadio", explicó.

Además, afirmó que en otras ocasiones "se nos ha pedido a nosotros que salgamos para privilegiar a la U y sería bastante injusto que se vuelva a privilegiar a ellos en desmedro de nosotros".

Finalmente, apuntó que la ANFP debería tener en consideración que "no es que nosotros no queramos jugar en nuestro estadio o no tengamos, la municipalidad (de La Florida) ocupa el estadio como centro de vacunación".

En la última fecha, con partidos en simultáneo, Audax Italiano enfrentará a Curicó Unido y U. de Chile a Unión La Calera, ambos duelos programados para el domingo 5 de diciembre a las 18:00 horas (21:00 GMT).