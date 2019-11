Presidente de Iquique: Si algo le pasa a los jugadores, nosotros seremos los responsables

A la espera de que este martes se realice en la ANFP un Consejo de Presidentes que permita dilucidar el futuro del fútbol chileno, el timonel de Deportes Iquique, Cesare Rossi, reiteró su idea de terminar con el Campeonato Nacional.

"Hay algunos dirigentes que quieren seguir con el torneo, pero y si le pasa algo a los jugadores, nosotros vamos a ser responsables y por eso debemos velar por su seguridad", argumentó el dirigente en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Rossi reiteró su idea de que es imposible jugar: "Ahora estamos a la deriva porque nosotros no podemos hacerlo, no hay Carabineros para mandar al estadio, y nosotros no podemos garantizar seguridad en los recintos", explicó.

El directivo comentó además la situación económica y dijo que los perjuicios financieros se verán recién en 2020.

"Más que ahora, los daños los vamos a sentir a mediano plazo. Será complicado si esto sigue y seguramente lo vamos a sentir en 2020, y sin fútbol todos los clubes se complican, todos, no solo los más chicos, porque hay un momento de incertidumbre importante", sentenció.