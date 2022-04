Quinteros: No entiendo porqué un equipo que representa a Chile lo castigan jugando un clásico tres días antes

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, habló tras el triunfo sobre Cobresal y volvió a reiterar su molestia por la programación del clásico ante Universidad Católica para el domingo de la próxima semana, solo tres días antes del duelo ante River Plate en Copa Libertadores, cuestionando a la persona encargada en la ANFP de fijar los horarios y acusó que se sienten "perjudicados" por la agenda de estos partidos.

"(El clásico) es un partido importante para nosotros, lamentablemente, se debería jugar en sábado, por un tema de calendario. No hablo de las instituciones, no tiene nada que ver, pero hay una persona que programa, que nos pone a nosotros, Colo Colo, tres días antes de un partido de Copa Libertadores. Yo me pregunto, por qué nosotros jugando un miércoles, tenemos que jugar en domingo. Por qué Católica, cuando jugó contra Talleres en miércoles, jugó un sábado antes. El que programa, ¿a qué club responde? ¿Por qué nos pone tres días, pudiendo jugar sábado? No entiendo, que de una explicación pública y así todos entendemos y quedamos tranquilos", lanzó Quinteros en TNT Sports.

Del mismo modo, insitió que esta programación "castiga" a Colo Colo.

"No entiendo porqué un equipo que juega Copa Libertadores, representa a Chile futbolísticamente, lo castigan jugando un clásico tres días antes", agregó.

En su argumento, sostuvo que la fecha de este partido con River Plate, 27 de abril, estába fijada con anterioridad a la programación del Campeonato Nacional.

"El partido que nosotros jugábamos en miércoles en Copa, estaba planificado, y después ponen el clásico tres días antes. Pudiendo jugar el sábado. No entiendo, ¿nos quieren perjudicar? pregunto, ¿quién programa? de Colo Colo no es, seguro", disparó.

"Me preocupa, esas son cosas raras que suceden en las programaciones, y es el tema de alguien que programa de esa manera, perjudicando a Colo Colo", añadió.

Finalmente, recordó que también hubo una "irregularidad" cuando jugaron 48 horas después de un partido de Chile en Clasificatorias. "El programa es raro, siempre perjudica a Colo Colo".

"Nosotros trabajabamos todo un año para clasificar a la Copa Libertadores, lo estamos haciendo bien, y nos ponen un clásico tres días antes. Lo que significa ese partido, el desgaste físico y psicológico para mantener la punta. Como entrenador, perjudica mi trabajo, a los jugadores", sentenció.