Quinteros y el triunfo de la UC: El equipo jugó muy bien en una cancha donde no se podía ganar

Luego del trabajado triunfo de Universidad Católica por 2-0 sobre Audax Italiano este viernes en el torneo, el técnico de los cruzados Gustavo Quinteros mostró conformidad por el nivel que marcó su equipo para llevarse la victoria en la siempre complicada cancha del Bicentenario de La Florida.

"Estoy muy conforme con el juego y la actitud del equipo a nivel individual y colectivo. Cada jugador jugó muy bien en una cancha donde hace bastante tiempo no se podía ganar", declaró el estratega argentino tras el duelo.

"Puntualmente en este partido contra Audax nos generamos bastantes ocasiones y nos faltó estar más efectivos en la puntada final. Creo que pudimos haber cerrado el marcador mucho antes de lo que lo conseguimos", subrayó.

Sobre las bajas que sufrió el elenco de la precordillera durante el partido, como la del cubano César Munder, Edson Puch y la expulsión de César Pinares, el entrenador aclaró que: "Lo de Pinares creo que no correspondía su expulsión. Lo de Puch fue un golpe y lo cambié porque él me dijo que se sentía fatigado y no lo queríamos arriesgar".

Por último Quinteros adelantó sus sensaciones de cara al debut de la UC por Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay, afirmando que: "Estoy de lleno en lo que es el torneo local para seguir adaptándome a lo que son los rivales y mi equipo. Ahora debemos planificar el partido en Asunción que es clave para empezar con buen pie".

El desafío del campeón del fútbol chileno ante el cuadro paraguayo será este martes y está programado para las 21:30 horas de nuestro país.