Rafael Dudamel tras empate con Huachipato: A la gente de la U le pido tranquilidad y paciencia

El entrenador Rafael Dudamel analizó el empate 1-1 ante Huachipato en el debut de los "azules" en el Campeonato Nacional y le pidió paciencia a los hinchas.

"El equipo está en el inicio de temporada. Sabemos lo que tenemos que mejorar y construir. Solo la competencia nos ayudará", expresó en conferencia de prensa.

Dudamel añadió que "a nuestra gente le pedimos tranquilidad y paciencia, el equipo está trabajando bien".

En esa misma línea, dijo que "hay que recordar que toda evaluación tiene que ser objetiva desde las circustancias que hemos atravesado, Copa Libertadores y jugadores con Covid. No me gustan las excusas, pero es una realidad que no podemos obviar".

Por último, fue consultado por el ingreso de Marcelo Morales ante un bajo nivel de Luis del Pino Mago y señaló que "es indiscutible la calidad de Morales. Uno como entrenador valora la experiencia, por eso mi primera opción fue Del Pino".

El próximo desafío de Universidad de Chile será ante Deportes La Serena en día y hora a definir por la tercera fecha del Campeonato Nacional.