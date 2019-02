U. de Chile quiere dejar atrás sus "fantasmas" en visita a O'Higgins

Este sábado, Universidad de Chile visita en el Estadio El Teniente de Rancagua a O'Higgins por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2019, un encuentro en el que los azules necesitan sumar para aquietar un poco las agitadas aguas de las últimas semanas.

El elenco "laico" viene de igualar en la primera fecha ante Cobresal y de fracasar en Copa Libertadores por la eliminación sufrida en segunda fase a manos de Melgar. A eso, hay que sumarle la polémica que generaron los dichos de Johnny Herrera criticando la política de contrataciones de la gerencia deportiva que encabeza Sabino Aguad.

Más allá de eso, el técnico Frank Kudelka prefiere enfocarse en lo deportivo y reconoció que "el equipo no está jugando como quiero, el equipo no me gusta, y no estuvimos a la altura de las circunstancias en la Libertadores, pero vamos a seguir intentando, a seguir buscando para mejorar".

Es por esto que el argentino preparó una serie de cambios para buscar el primer triunfo oficial en la temporada. Las dos principales modificaciones serán el ingreso del ex jugador de Coquimbo Unido Diego Carrasco por Rafael Caroca, y la ubicación de Gabriel Torres que actuará como enganche.

Así, los azules formarán con con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Carrasco, Jean Beausejour; Jimmy Martínez, Rodrigo Echeverría; Torres; Sebastián Ubilla, Leandro Benegas, y Pablo Parra.

O'Higgins, si bien no llega en un ambiente tan convulsionado, también necesita ganar, pues en el estreno perdió por 2-1 en su visita a Huachipato.

"En nuestra casa queremos hacernos fuertes contra un gran rival como es la U. Lo mejor que nos podía pasar es tener este apretón. Va a ser un partido peleado", expresó el volante Ramón Fernández.

El equipo que dirige Marco Antonio Figueroa formará con: Miguel Pinto (o Luis Ureta); Paulo Magalhaes, Alejandro Contreras, Juan Fuentes, Roberto Cereceda; Fabrizio Ramírez, Diego González; José Luis Muñoz, Ramón Fernández, Agustín Doffo; y Maximiliano Salas.

El encargado de impartir justicia en Rancagua será Francisco Gilabert, en un encuentro que podrás seguir por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y en la transmisión inconfundible de Al Aire Libre en Cooperativa.