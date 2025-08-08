U de Chile vs Unión Española en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por el Campeonato Nacional 2025

U de Chile vs Unión Española se enfrentan este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional y será clave en las aspiraciones de ambas escuadras.

El equipo de Gustavo Álvarez viene de una derrota por la mínima ante Cobresal y necesita sumar para no perder terreno en la lucha por el título, mientras que el elenco dirigido por Miguel Ramírez llega con aire tras vencer a La Serena y pelea por salir de la zona de descenso.

En la tabla, la U marcha segunda con 35 puntos, mientras que Unión es 15° con 13 unidades. Los azules tienen rendimiento perfecto como local: 8 triunfos en 8 partidos en casa esta temporada.

⏰ U de Chile vs Unión Española en vivo: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan la U de Chile vs Unión Española?

El partido Universidad de Chile vs Unión Española se jugará este sábado 9 de agosto, a partir de las 15:00 horas (CHI) en el Estadio Nacional.

🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📡 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Unión Española?

📺 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: HBO Max

HBO Max 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🧩 ¿Cómo ver gratis el partido de la U de Chile vs Unión Española?

El partido entre Universidad de Chile y Unión Española no se transmite por TV abierta en Chile, por lo que no existe una opción oficial gratuita para verlo en directo.

La única forma legal de ver el partido es a través de:

📺 TNT Sports Premium , con suscripción activa

, con suscripción activa 💻 HBO Max, para quienes cuenten con el plan que incluye los canales de TNT Sports

🟨 ¿Quién es el árbitro del U de Chile vs Unión Española?

Árbitro: Diego Flores

Árbitro asistente 1: Alejandro Molina

Árbitro asistente 2: Jean Araya

Cuarto árbitro: Héctor Jona

VAR: Felipe González

AVAR: Carlos Venegas

🔵 La formación de la U de Chile vs Unión Española

Gabriel Castellón; Matías Zaldivia, Franco Calderón, Ignacio Tapia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Lucas Assadi.

DT: Gustavo Álvarez.

🔴 El XI de Unión Española vs U de Chile

Martín Parra; Sebastián Pereira, Valentín Vidal y Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Pablo Aránguiz, Gonzalo Castllani, Ariel Uribe y Felipe Espinoza; Ignacio Jeraldino y Cristian Insaurralde.

DT: Miguel Ramírez.

🧩 ¿A qué hora es el partido U de Chile vs Unión Española?

El partido se juega este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas (CHI) en el Estadio Nacional.

🧩 ¿Qué canal transmite U de Chile vs Unión Española?

Se podrá ver por TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

🧩 ¿Cómo está el historial reciente entre U de Chile y Unión Española?

La U ganó los últimos 4 enfrentamientos y no pierde con Unión desde julio de 2023.

🧩 ¿Qué se juega la U de Chile en este partido?

Debe ganar para seguir en carrera por el título. Actualmente está 2°, detrás de Coquimbo Unido.

🧩 ¿Qué se juega Unión Española?

Con solo 13 puntos, necesita sumar para escapar del descenso. Una victoria lo podría sacar de la zona roja.

🧩 ¿Quiénes son los árbitros del partido entre U de Chile y Unión Española?

El árbitro designado por la ANFP es Diego Flores, acompañado por Alejandro Molina, Jean Araya, Héctor Jona, Felipe González (VAR) y Carlos Venegas (AVAR).

🧩 ¿Qué necesita la U de Chile para alcanzar el liderato del torneo?

La U de Chile tiene 35 puntos, y está a 6 unidades del puntero Coquimbo Unido, que lidera con 41. Para alcanzarlo, necesita:

✅ Ganar su partido ante Unión Española

✅ Esperar que Coquimbo pierda ante su próximo rival

✅ Luego mantener una racha perfecta en las siguientes fechas, acortando la diferencia de 6 puntos en las jornadas restantes

Además, el equipo azul tiene una diferencia de gol favorable (+22), superior a la de Coquimbo (+19), lo que podría ser clave si empatan en puntaje al final del campeonato.