U. de Concepción venció a Antofagasta, respiró en la tabla ponderada y escaló en el Campeonato

Universidad de Concepción derrotó por 2-0 a Deportes Antofagasta en el Estadio "Ester Roa", tomó un importante respiro en el fondo de la tabla ponderada y se metió en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana, quedando séptimo temporalmente con 25 puntos, a la espera de lo que haga Huachipato contra Deportes La Serena.

El "Campanil" anotó sus dos goles gracias al panameño Cecilio Waterman, quien con un penal en el final del primer tiempo (45+4') y con una certera definición en el arranque del complemento (50'), selló la historia para su equipo y se instaló como cuarto goleador del torneo, con 11 goles.

El partido tuvo algunas jugadas polémicas, ya que en la primera etapa, el juez Nicolás Gamboa no cobró un penal para los penquistas y no expulsó a Branco Ampuero, por una fuerte infracción en plancha contra Leonardo Povea, pese a la revisión en el VAR, mientras que en la segunda fracción no se pitó una pena máxima para los "pumas" por infracción sobre Ariel Uribe, antes del gol de Waterman.

En la próxima fecha, U. de Conce visitará a Curicó Unido, mientras que Antofagasta recibirá a Everton.