Unión Española recibe a Antofagasta con la misión de seguir presionando en la pelea por el liderato

Unión Española recibe a un complicado Deportes Antofagasta este viernes, a partir de las 20:30 horas (00:30 GMT) en Santa Laura, con la misión de volver al triunfo y seguir presionando en la pelea del liderato, en el marco de la fecha 13 del Campeonato Nacional.

El cuadro hispano viene de sufrir dos empates consecutivos, ante Cobresal y O'Higgins, por lo que necesita los tres puntos y así no perder terreno en la parte alta; con la victoria, sumará 25 y dormirá como líder, superando a Colo Colo, que tiene 24 y juega el sábado ante Coquimbo Unido.

Antofagasta, por su parte, está en una crítica situación en el penúltimo lugar, con apenas 10 puntos, por lo que está con la urgencia de ganar para tomar un respiro y tratar de alejarse de la zona de descenso.

El duelo será arbitrado por Manuel Vergara, quien será asistido por Alejandro Molina y Julio Abdala. El cuarto juez será Piero Maza, mientras que Nicolás Gamboa y Fabián Aracena estarán a cargo del VAR.

