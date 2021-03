Carlos Caszely confesó su deseo de participar como humorista en el Festival de Viña

El ex futbolista nacional Carlos Caszely, máximo goleador de la historia de Colo Colo, confesó su deseo de participar como humorista en el Festival de Viña del Mar.

En conversación con el programa de conversación De tú a tú de Canal 13, el "Chino" respondió con un rotundo "sí, a Viña y Olmué", con la pregunta acerca de su intención de participar en el tradicional Festival de la "Ciudad Jardín".

"No le tengo miedo al ridículo. ¿Qué pueden hacer? Que me pifien 25.000 personas. Me han pifiado 80.000, me han pifiado 15 millones. Hasta yo me he puteado cuando me he perdido una pelota. La gente me quiere, me va a respetar", expresó.

La historia de Caszely con el humor tiene su origen en un show en el que participó junto a Bombo Fica en el Teatro Caupolicán, donde se presentó con una rutina que fue bien recibida por el público.