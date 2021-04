Carlos Caszely: El colocolino me ama y los hinchas de otros equipos me respetan, eso es impagable

El ex delantero e ídolo de Colo Colo Carlos Caszely analizó su importancia en el fútbol chileno y aseguró que los hinchas de otros equipos le tienen respeto, lo que para él es "impagable".

"El colocolino me ama y el de otros equipos me respeta, eso es impagable. Son muchos los hinchas de otros clubes que se me acercan, ahora por una selfie y antes por un autógrafo. Me dicen 'usted jugaba en el rival pero tiene toda mi admiración'", dijo al programa "Historias de Cracks" de TNT Sports.

Sobre su carrera en España y la importancia que tuvo su traspaso a Levante para construir el sector Cordillera del Estadio Monumental, expresó que "seguramente cuando me muera, le van a poner mi nombre".

En otros temas, habló sobre su amistad con la leyenda del fútbol holandés Johan Cruyff, y contó que "hicimos una gran amistad con Cruyff. Él le pidió al presidente de Barcelona que yo llegara al club".

El capítulo del programa será estrenado el próximo martes 20 de abril a las 22:00 horas por TNT Sports.