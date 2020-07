CDF transmitirá los primeros pasos de la "Generación Dorada" en el Mundial de Canadá 2007

Este viernes llega a las pantallas del Canal del Fútbol una nueva aventura de la Roja en los mundiales. Esta vez será el turno de la sub 20 en Canadá 2007, donde nace la "Generación Dorada". El equipo dirigido por José Sulantay sorprenderá a Chile y al mundo con esfuerzo, garra y pasión.

Un combinado donde destacaron Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y otros cracks de la Roja, que conseguirán el tercer lugar en la Copa, obteniendo uno de los logros más prominentes en la historia de la selección nacional, engrandeciendo así el nombre de Chile.

"En línea con la estrategia programática de CDF, recordaremos la histórica participación de la selección chilena en Canadá 2007, con una generación que grabó a fuego sus nombres en la historia del fútbol nacional. Un viaje en el tiempo, para ver a los jugadores del pasado, convirtiéndose en las leyendas del presente. Es una nueva oportunidad de vibrar con la Roja, que este año disputará las Clasificatorias de Qatar 2022, las cuales serán transmitidas por CDF", señaló Robert Nicholson, gerente de contenidos del canal.

El primer encuentro será transmitido este viernes y recordará el debut de Chile en tierras norteamericanas, enfrentando a los dueños de casa, quienes recibieron a La Roja en el Estadio Nacional de Toronto, ante 20.000 almas. Los canadienses sufrieron con el poderío ofensivo de la selección chilena, que tuvo un estreno inolvidable.

La jornada sabatina vendrá cargada de fútbol con una maratón de tres enfrentamientos de la selección en la cita mundialista. Canadá, Congo y Austria, serán los rivales de turno de la Roja, que no sufrió demasiado para avanzar a la siguiente ronda

El domingo continuarán las emociones, con nuevos enfrentamientos, esta vez de la fase final del torneo, donde los dirigidos por Sulantay deberán hacerle frente a grandes rivales como Portugal, Nigeria y Argentina, esta última una polémica semifinal, que marcó precedentes en la rivalidad entre la selección albiceleste y La Roja.

Programación especial destacada:

Viernes 09 de julio

20:15 horas: Mundial Sub-20 2007: Canadá vs. Chile. CDF HD, Premium, Básico y Estadio CDF. Relato y comentarios: Ignacio Valenzuela y Juvenal Olmos.

Sábado 10 de julio



15:15 horas: Mundial Sub-20 2007: Canadá vs. Chile. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato y comentarios: Ignacio Valenzuela y Juvenal Olmos.

17:00 horas: Mundial Sub-20 2007: Congo vs. Chile. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato y comentarios: Alejandro Lorca y Cristian Basaure.

18:50 horas: Mundial Sub-20 2007: Austria vs. Chile. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato y comentarios: Alejandro Lorca y Cristian Basaure.

Domingo 11 de julio

15:00 horas: Octavos de Final Mundial Sub-20 2007: Chile vs. Portugal. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Relato y comentarios: Claudio Palma y Claudio Borghi.

17:00 horas: Cuartos de Final Mundial Sub-20 2007: Nigeria vs. Chile. CDF HD, Premium y Estadio CDF: Claudio Palma y Claudio Borghi.

19:40 horas: Partido por el Tercer Lugar Mundial Sub-20 2007: Chile vs. Argentina. CDF HD, Premium y Estadio CDF. Claudio Palma y Aldo Schiappacasse.