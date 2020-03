La Roja se toma las pantallas del CDF en la cuarentena

Como parte de la invitación a quedarse en casa y a disfrutar de grandes momentos del balompié nacional, el Canal del Fútbol continuará en los próximos días con cambios en su parrilla programática regular debido a la suspensión del campeonato por coronavirus.

El camino de la Roja de Marcelo Bielsa a Sudáfrica 2010 seguirá este sábado 28 de marzo con un maratón que traerá partidos memorables y que se extenderá desde las 15:10 a las 22:00 hrs.

El plato fuerte de la jornada será el histórico choque entre Colombia y Chile, el cual irá a las 18:30 horas.

El domingo 29 de marzo será el turno de las Clasificatorias a Brasil 2014, con un prometedor arranque de una selección por aquel entonces dirigida por Claudio Borghi. Duelos de alto calibre, entre los cuales destaca el Clásico del Pacífico, válido por la fecha 2 de las clasificatorias, donde Chile goleó por 4-2 a Perú en el Estadio Monumental. El partido arrancará a las 15:05 hrs.

A esto se sumarán a otros contenidos de culto, como la serie "Historia de Mundial", la cual recordará cómo Chile logró convertirse en sede de la cita mundialera en 1962, gracias a la gestión de Carlos Dittborn y Juan Pinto Durán. Serán dos capítulos el sábado y dos el domingo, entre las 23:00 y las 00:30 hrs.

Además, tanto la jornada sabatina como el domingo, habrá repetición de los primeros episodios de Dosis de Fútbol, el nuevo programa de CDF. Por otra parte, también se recordarán infartantes enfrentamientos del campeonato nacional y nuevos episodios de Sucesos: Historias de Grandes.

Esta es la programación del fin de semana

Sábado 28 de marzo

10:25 horas. Campeonato 2010, Fecha 1: Audax Italiano vs. Ñublense. CDF HD, Premium y Básico.

12:50 horas. Sucesos: Jorge Valdivia. CDF HD, Premium y Estadio CDF

14:10 horas: Dosis de Fútbol. CDF HD, Premium y Básico.

15:10 horas: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs. Bolivia; Chile vs. Venezuela; Colombia vs. Chile; Chile vs. Ecuador). CDF HD, Premium y Básico.

21:50 horas. Sucesos: Marcelo Bielsa. CDF HD, Premium y Estadio CDF

23:20 horas: 62' Historia de un Mundial. CDF HD, Premium y Básico.

Domingo 29 de marzo

10:20 horas: Campeonato 2013 Transición, Fecha 17: Unión Española vs. Colo-Colo. CDF HD, Premium y Básico.

12:45 horas: Sucesos: Cristian Álvarez. CDF HD, Premium y Básico.

14:05 horas: Dosis de Fútbol. CDF HD, Premium y Básico.

15:05 horas: Maratón Clasificatorias Brasil 2014 (Chile vs. Perú; Chile vs. Paraguay; Bolivia vs. Chile; Venezuela vs. Chile). CDF HD, Premium y Básico.

21:45 horas: Sucesos: Jorge Sampaoli. CDF HD, Premium y Básico.

23:00 horas: 62' Historia de un Mundial. CDF HD, Premium y Básico.