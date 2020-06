Presidente de Iquique: Si el fútbol retoma la normalidad, no debería haber problemas con el CDF

El presidente de Deportes Iquique, Cesare Rossi, se refirió al retraso que ha tenido el Canal del Fútbol (CDF) en el pago mensual a los clubes y aseguró que si bien es previsible la demora, siente que si el fútbol chileno retoma su actividad, no debiera haber problemas en el futuro.

"El dinero no ha llegado porque me imagino que todas las empresas del mundo están complicadas. Quizás no estén los dineros disponibles tan rápidamente como en otros meses, y creo yo que por eso se han demorado", dijo Rossi en declaraciones a nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

El dirigente nortino fue consultado respecto a la posibilidad de que ocurra lo mismo que en Brasil, donde Turner suprimió pagos a ocho clubes con los que tiene contratos.

"Desconozco los contratos que tienen con los equipos brasileños, pero creo que si el fútbol chileno retoma el camino de la normalidad, no habrá problemas a futuro y deberíamos tener una colaboración más estrecha para tratar de seguir mejorando la industria", explicó.

De acuerdo a lo publicado este jueves por El Mercurio, el CDF no ha cancelado los dineros, aunque tiene hasta este viernes 12 para pagar.