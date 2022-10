Primer Torneo Nacional de Fútbol Down coronó a sus flamantes campeones

Un total de 16 equipos y más de un centenar de entusiastas atletas llegaron a la Ciudad Deportiva de la Universidad San Sebastián, en la comuna de Las Condes, con la ilusión de convertirse en campeones del Primer Torneo Nacional de Fútbol Down, el que obtuvo Fundación AEDI.

Además de Santiago, la actividad congregó a planteles mixtos, con jugadores desde los 15 años, de localidades como Cartagena, Quilpué, Villa Alemana, Calera y Rancagua.

Después de una mañana de mucha alegría, deporte y familia, los representantes de la Fundación AEDI (Acción Educativa Deportiva Inclusiva), alzaron la Copa de Oro, el máximo trofeo, tras imponerse por 7-2 ante Fundación Complementa A.

"Estuvo muy entretenido y estoy muy contento porque salimos campeones, vamos a celebrar en familia el triunfo", comentó Lucas Sepúlveda, jugador de AEDI.

También celebró La Bandita, de La Florida, quienes vencieron por penales a Fundación Complementa B para quedarse con la Copa de Plata.

"La inclusión es la mejor jugada fue el lema de este torneo y eso fue lo que vimos, que el deporte debe ser para todos. Es una responsabilidad como sociedad contribuir a que más personas tengan acceso a practicarlo y a contar con instancias de sana competencia como esta, sin exclusiones de ningún tipo. Ver esta combinación de deporte, camaradería y familia nos motivan a seguir impulsando este tipo de iniciativas", declaró Pedro Covarrubias, director comercial de la Ciudad Deportiva Universitaria USS.

"La actividad física ayuda mucho a generar espacios de autonomía y fomentando el desarrollo de deportes como futsal Down también le damos un apoyo extra a las familias, por eso nuestro objetivo es visibilizarlo. Partimos con cuatro equipos y en un par de años esto ha ido creciendo, seguiremos trabajando para que más familias lo sepan, lograr que se sumen más organizaciones y que la gente se entere de que esto existe", comentó Matías Mardones, coordinador del evento y entrenador de la selección chilena de Futsal Down.

Si bien las disciplinas practicadas por personas con esta discapacidad cognitiva no son parte del ciclo paralímpico, sí cuentan con instancias similares de alta competencia. Algunos de los jugadores de la Down Cup también son seleccionados nacionales y se preparan para importantes desafíos, como la Copa América de Brasil y los Trisome Games, considerados los Juegos Olímpicos para personas con síndrome de Down, que se desarrollarán en 2024 en Turquía.