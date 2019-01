Al Ahli publicó un video con las mejores jugadas de Claudio Baeza al ritmo de Violeta Parra

Al Ahli hizo oficial este martes la contratación del volante chileno Claudio Baeza, con un video en redes sociales mostrando sus mejores jugadas con música de Violeta Parra de fondo.

El registro subido a la cuenta oficial de Twitter del elenco saudí muestra al mediocampista en duelos defendiendo a Colo Colo con la canción "Gracias a la Vida" de la compositora nacional.

Además, en otra publicación los asiáticos señalaron que Baeza oficialmente se unió a Al Ahli en un contrato hasta el año 2022.

Revisa las publicaciones de Al Ahli en Twitter:

OFFICIAL: Claudio Baeza joins Al-Ahli after signing a contract until 2022



Welcome! 🇨🇱💚pic.twitter.com/NOHhLfJkVn