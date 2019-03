Alavés le puso precio a Maripán: 28 millones de dólares

Las buenas actuaciones de Guillermo Maripán con la camiseta de Alavés lo tienen en la mira de varios clubes, sin embargo, desde el elenco vasco descartan que hayan ofertas formales y aseguran que el equipo que quiera al defensor chileno deberá poner sobre la mesa 28 millones de dólares.

Así lo reveló el secretario deportivo del equipo de Vitoria, Sergio Fernández, quien descartó que haya interés de West Ham, tal como contó el martes la prensa inglesa.

"Ya es un poco reiterativo lo que voy a decir. Ya veo que en Chile causa mucha expectación sus actuaciones. Es un jugador imprescindible para Alavés y día tras día lo demuestra en la cancha. Sus evaluaciones en La Liga así lo demuestran", dijo el dirigente en diálogo con La Cuarta.

"No existe ninguna oferta por Maripán. No hay nada. En este momento no estamos pensando en desprendernos de un jugador que es esencial en nuestra campaña. No existe nada de West Ham United o de algún otro club. Usted sabe cómo son los rumores de prensa cuando los futbolistas pasan un buen momento. Además, si hubiera algo formal tampoco nos gustaría que se supiera por la prensa", añadió.

"Si algún club quiere a Maripán, tiene que contactarse formalmente con nosotros. Venir y hacer una oferta. Eso sí, el club que lo quiera debe pagar su cláusula de salida, que está fijada en 25 millones de euros (unos 28 millones de dólares)", remata Fernández.