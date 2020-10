Alianza Lima sumó nueva derrota en el fútbol peruano y Mario Salas sigue cuestionado

Alianza Lima sumó este sábado una nueva derrota en la liga peruana, por 2-1 frente a Cienciano, y el técnico Mario Salas continúa muy cuestionado al mando del elenco peruano.

El elenco limeño, que contó con el también nacional Patricio Rubio durante todo el partido, sufrió las estocadas de Luis Trujillo (35') y José Cuero (79'), mientras que Anthony Rosell marcó el único descuento (42').

Tras el partido, Salas declaró en conferencia de prensa que "sigo pensando que no se dan los resultados por errores nuestros. Los cometemos muy fácil, y es algo que tenemos que corregir. No sé si nuestro juego es irregular, me parece que no. Acá simplemente no está faltando ganar".

El próximo desafío de Alianza será ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, el cual se jugará este martes, en el que tiene una chance de mantenerse en la Sudamericana, si es que gana y Estudiantes de Mérida pierde ante Racing.