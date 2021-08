Angelo Henríquez espera por su estreno en Fortaleza: Puedo encajar en el equipo

El delantero chileno de Fortaleza, Angelo Henríquez, sigue esperando por su debut en el fútbol brasileño y lo hace con la idea de que su juego puede encajar bien en el equipo cearense.

"Me gustó mucho el grupo. Los jugadores son alegres, profesionales, todo el cuerpo técnico también está ansioso por trabajar. Me gustó mucho el estilo, el entrenamiento y el juego del equipo. Creo que puedo encajar bien en este estilo. Soy un jugador movedizo, me sacrifico en los entrenamientos y en los partidos. Puedo encajar bien en el equipo", dijo el jugador formado en Universidad de Chile en entrevista con Globesporte.

"Creo que en el fútbol brasileño, los jugadores tienen mucha calidad técnica. El juego es muy rápido, intenso, con deportistas fuertes. Será un lugar importante en mi carrera, donde conoceré otro estilo diferente de jugar al fútbol", añadió.

"Es normal cuando un jugador cambia de país, de liga, es normal que le cueste encajar en los primeros días. No será fácil, pero puedo. Creo en mí, en mis condiciones", complementó.