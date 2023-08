Angelo Sagal confía en destacar en Chipre "para ser llamado a la Roja"

El delantero chileno Angelo Sagal se mostró confiado en relación a su nuevo desafío en el fútbol de Chipre, donde fue presentado como flamante fichaje de Apollon Limassol.

Y su presentación fue como estrella, con un video conociendo las instalaciones del equipo y refiriéndose a esta nueva aventura en su trayectoria.

"Me puse a indagar del club, la liga y me pareció interesante ya que está subiendo de nivel. Hay varios equipos que han jugado Europa League y Champions League y me pareció atractivo para proyectar mi fútbol acá", expresó el criollo.

Además, recordó el paso de Mauricio Pinilla en el club en el 2009, previo a llegar a Grosetto y relanzar su carrera en Italia: "Es un ejemplo para mí en el sentido futbolístico y realizó grandes actuaciones acá, con un golazo que recuerdo. Espero replicar lo que él hizo".

Por último, Sagal sostuvo que si muestra un buen nivel en Chipre, podría ser considerado por Eduardo Berizzo en la Roja: "Me gustaría destacar acá para tener un nuevo llamado en la selección chilena".