Araos y su buen presente en Corinthians: Estoy en el momento en que más siento confianza

El volante chileno Angelo Araos se mostró contento por su buen desempeño actualmente en Corinthians, club en el que se ha ganado un puesto en la titularidad a costa de goles y un correcto rendimiento.

En conversación con el sitio web de la Roja, el mediocampista dijo que "creo que estoy en el momento en que más siento confianza. En Corinthians me siento tranquilo jugando y trato de aprovechar las oportunidades que van apareciendo".

"En el Campeonato Paulista me tocó jugar bastante y siento que lo hice bien y eso me ha abierto la opción de seguir estando presente en el primer equipo. Debuté con un gol en el Brasileirao, he podido asistir a compañeros. En los entrenamientos he entrenado duro y las cosas se han ido dando para mí cada vez más", agregó.

A su vez, el ex seleccionado nacional sub 23 afirmó que "rescaté cosas muy positivas del Preolímpico. Había terminado mi préstamo y necesitaba agarrar confianza, porque mi foco estaba puesto en volver bien a mi club. La selección me dio esa confianza que necesitaba para rendir en Corinthians".