Arturo Vidal y Marcelo Díaz se llevaron los aplausos en un 2018 amargo para Alexis Sánchez

El 2018 llega a su fin. Un año que muchos de los jugadores chilenos más importantes del momento no recordarán con demasiado cariño por la ausencia en el Mundial de Rusia 2018, sin embargo, Arturo Vidal y Marcelo Díaz sí tendrán motivos para recordarlo sonrientes por la forma en la que terminaron el año.

De Munich a Cataluña

En el caso del volante formado en Colo Colo, las cosas comenzaron de excelente forma en Bayern Munich. Su equipo arrasaba en la Bundesliga y en la Champions los bávaros se ilusionaban.

Sin embargo, justo antes de la llave de cuartos de final ante Real Madrid, el oriundo de San Joaquín se lesionó y tuvo que ser operado de la rodilla derecha y se perdió una serie que su equipo, sin él, no pudo superar.

Se terminaba la temporada para un Vidal que pese a sus dificultades físicas se dio el tiempo para visitar a la selección chilena que realizaba una gira por Europa por esos días, una muestra de su cercanía con la nueva Roja de Reinaldo Rueda.

Aquí les dejo el Gol del #ReyArturo

En #ElClásico de España ,Barcelona le gana a El Madrid

Arturo Vidal marcó el Quinto pic.twitter.com/Th3hOrSgGq — ☘️Pato Carlo 🍀 (@patosaez_) 28 de octubre de 2018

Mientras avanzaba en su recuperación, los rumores de salida de Bayern se volvían cada vez más fuertes y Chelsea e Inter de Milán aparecían como posibles destinos, pero FC Barcelona apareció para quedarse con el jugador chileno.

El comienzo no fue fácil en Cataluña. El ex Juventus no estaba al 100 por ciento en lo físico y se impacientaba por no ser titular en el equipo de Ernesto Valverde. Fiel a su forma de ser, hizo notar su descontento, sobre todo en redes sociales, algo que solo generaba cuestionamientos hacia él.

Un cambio de actitud necesario, su gol en el clásico ante Real Madrid y su recuperación total le valieron comenzar a ganarse un lugar en el equipo hasta transformarse en un fijo, ganándose incluso la valoración de los hinchas que lo sindicaron como el mejor refuerzo del club catalán.

Un año oscuro para Sánchez y Bravo; el retorno de Pellegrini

No fue un buen año para los jugadores nacionales que militan en el fútbol inglés. Tanto Alexis Sánchez como Claudio Bravo, por distintos motivos, no pudieron realizar buenas temporadas.

En el caso del portero, arrancó el año supeditado a la suplencia de Manchester City, aunque se las ingenió para destacar en la Copa de la Liga, torneo que ganó siendo figura.

En medio de ello, decidió bajarse de la primera nómina de Reinaldo Rueda en la selección chilena por motivos personales, aunque alimentando las especulaciones al respecto de su conflicto con Vidal.

Lo concreto es que tras el receso por el Mundial, Bravo sufrió una cruda lesión en el tendón de aquiles de la pierna izquierda que lo sacó de la temporada -sigue en recuperación- y lo mantuvo lejos de la Roja.

Alexis Sánchez, en tanto, parecía tener todo para triunfar en Manchester United, club al que llegó en enero asegurando que cumplía un sueño, pero ese momento jamás llegó.

Algunas lesiones menores, el rigor táctico de Jose Mourinho, la presión de ser el jugador mejor pagado de la Premier League; un sin fin de factores que parecieron pasarle demasiado.

Desde 2010 que Alexis no terminaba un año sin celebrar un título como ocurrió este 2018. Su estadística es muy pobre, cuatro goles en 30 partidos, eso sumado a que en muchos partidos mostró un muy bajo rendimiento.

Sus actuaciones con la selección chilena tampoco fueron muy destacadas en un 2018 en el que además sufrió el rompimiento de su relación con la actriz Mayte Rodríguez. Sin dudas, un oscuro año para el tocopillano.

Uno que regresó a Inglaterra fue Manuel Pellegrini. El técnio tras su poco feliz paso por Hebei Fortune de China, aceptó la propuesta de West Ham United, club con el que tuvo un inicio complejo, pero con el que logró levantar con el pasar de los partidos.

Marcelo Díaz y su conquista de Argentina

Como pocas veces, el fútbol argentino tuvo una gran cantidad de jugadores chilenos, entre ellos el volante Marcelo Díaz, quien acaparó casi todos los elogios por su gran rendimiento con Racing durante el segundo semestre.

El futbolista formado en Universidad de Chile jugó el primer semestre en Pumas de México donde tuvo un buen rendimiento, pero no llegó al nivel que si alcanzó en Argentina, donde ganó elogios tanto de la prensa como de destacados ex jugadores como Juan Román Riquelme.

Pese a esto, Marcelo Díaz que terminó el año lesionado, no fue considerado para ninguna de las nóminas presentadas por Reinaldo Rueda.

También en Racing, Gabriel Arias y Eugenio Mena también destacaron con buenas actuaciones. Mientras el portero se convirtió en un inamovible, al lateral lo llegaron a comparar con jugadores de la talla de Roberto Carlos en las redes sociales. Una exageración que demuestra la conformidad de los hinchas con su rendimiento.

En la otra vereda, Pedro Pablo Hernández también brilló en Independiente, club al que llegó tras un regular primer semestre en Celta de Vigo.

También en el Rojo, Francisco Silva tuvo un paso algo más irregular, aunque fue pieza fija para el técnico Ariel Holan.

Por su parte, Alfonso Parot tuvo un gran año en Rosario Central, tanto que la cadena TyC Sport lo puso entre los mejores cinco laterales del torneo argentino. El ex Universidad Católica conquistó la Copa Argentina.

Otro que dejó una buena imagen fue Paulo Díaz. El defensor era uno de los pilares de San Lorenzo en el primer semestre y estaba depertando el interés de clubes de Europa, pero decidió emigrar a Al-Ahli de Arabia Saudita, equipo dirigido por Pablo Guede.

Menos suerte tuvo Fernando Cordero que casi no jugó en San Martín de Tucumán, mientras que Pablo Galdames participó bastante más en Vélez Sarfield, aunque casi siempre entrando en los segundos tiempos.

Gary Medel comandó a "los turcos"

Otro mercado al que llegaron varios chilenos fue al de Turquía. Allí Gary Medel disputó todo el año en Besiktas, equipo en el que fue titular indiscutido, en el que comportió desde el segundo semestre con Enzo Roco, quien llegó proveniente de Cruz Azul.

Mauricio Isla, en tanto, también fue titular habitual en Fenerbahce, aunque en la segunda parte del año el equipo no la pasó bien, pues no ha podido salir de zona de descenso.

Junior Fernandes, por su parte, cuajó grandes actuaciones en Alanyaspor y marcó 10 goles durante el 2018.

Entre Alemania, España e Italia

Las principales ligas de Europa también tuvieron otros jugadores además de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

Charles Aránguiz fue uno de los más regulares. El volante de Bayer Leverkusen tiene un lugar fijo en el once estelar del equipo de la "aspirina" e incluso ha portado la jineta de capitán.

Eso sí, una larga lesión le impidió estar casi toda la primera parte del segundo semestre, pero una vez que estuvo en forma retomó su puesto y ayudó a su equipo a avanzar en la Europa League.

En Italia, Francisco Sierralta tuvo pocas opciones en Parma, todo lo contrario a Erick Pulgar que fue todo el 2018 titular indiscutido en Bologna. El ex Antofagasta es pretendido por equipos como AS Roma y Fiorentina.

En España, Fabián Orellana se transformó en pieza clave de Eibar, logrando actuaciones memorables como la de hace algunas semanas ante Real Madrid.

Guillermo Maripán, en tanto, también se cpnvirtió en un indiscutido de Alavés, equipo que tuvo un gran comienzo en el segundo semestre en la liga española.

Manuel Iturra, en tanto, llegó a Villarael tras descender con Málaga en el primer semestre, pero en el "submarino amarillo" es un actor secundario.

Los "norteamericanos"

Al gran contingente de futbolistas nacionales en México, se sumaron algunos representantes a la Major League Soccer (MLS) como Jeisson Vargas que sumó pocos minutos en Montreal Impact.

Muy por el contrario, Felipe Gutiérrez se transformó en gran figura de Sport Kansas City, mismo club en el que Diego Rubio marcó 10 goles en 25 partidos.

Durante el primer semestre, Nicolás Castillo fue el que más destacó en México al anotar 11 goles en 17 partidos jugados por Pumas. Eso le valió emigrar a Benfica, donde casi no jugó en la segunda parte del año.

Al que le fue mejor, eso sí, fue a Osvaldo González que alcanzó la final del Torneo de Clausura con Toluca, aunque Santos Laguna les amargó el festejo. Bryan Rabello, formaba parte del plantel campeón, pero participó sólo de dos partidos.

La Copa MX quedó en manos de Necaxa que contaba en ese entonces con Igor Lichvnovsky -después pasó a Cruz Azul-, Víctor Dávila, Luis Felipe Gallegos, Matías Fernández y Marcelo Allende.

En el segundo semestre, Lichnovsky perdió la final con Cruz Azul ante América de México, en un torneo que tuvo a Felipe Mora entre los goleadores por los siete tantos que anotó en Pumas, Eduardo Vargas con seis para Tigres, misma cantidad de Dávila en Necaxa.

El defensor formado en Universidad de Chile, pudo celebrar en la Copa MX del Clausura gracias al triunfo en la final por 2-0 sobre Monterrey.

Dentro de aquellos a los que no les fue bien resaltan Angelo Henríquez y Cristopher Toselli que volvieron a Chile tras un pobre primer semestre en Atlas, mismo equipo en el que sí supo destacar Lorenzo Reyes.

Juvenal Olmos es otro al que no le fue bien. El técnico duró sólo 51 días al mando de Veracruz de Bryan Carrasco y Joe Abrigo, club en el que no logró ganar jamás por lo que fue despedido.

Los "sudamericanos"

Como ya hablamos del fútbol argentino, toca revisar al resto de los jugadores y técnicos repartidos por Sudamérica.

En Brasil, Leonardo Valencia fue el más destacado. El volante se afirmó como el "10" de Botafogo, equipo con el que en el último Brasileirao logró clasificar a la Copa Sudamericana 2019.

Por su parte, Esteban Pavez tuvo un buen primer semestre en Atlético Paranaense, ganándose el apodo de "camisinha", pero decidió volver a Colo Colo.

Por su parte, Angelo Araos llegó para jugar en el segundo semestre en Corinthians, lugar donde sigue luchando por ganarse un lugar.

En Perú, en tanto, el técnico Mario Salas brilló con luces propias y logró coronarse campeón con Sporting Cristal del Torneo Descentralizado, ganando antes dos de los tres torneos previos a la gran definición del año.

Nicolás Córdova, por su parte, llegó a mitad de año a Universitario de Lima, club al que logó salvar del descenso y estuvo a un paso de llevarlo a la Copa Sudamericana 2019.