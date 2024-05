Barticciotto y sus constantes lesiones: Estoy con psicólogo y psiquiátra, no encuentro explicación

El futbolista nacional Bruno Barticciotto comentó el calvario que ha vivido con las lesiones en los últimos meses, desde que llegó a Talleres de Argentina, situación que le ha impedido tener continuidad.

"Estoy con psicólogo y psiquiátra"

Barticciotto abordó el tema desde la salud mental, en diálogo con TNT Sports: "Llego y me desgarro el isquiotibial derecho jugando un partido amistoso. La ansiedad y muchas cosas pueden ser, uno no sabe..."

"Me recupero, debuto, juego y en el cuarto partido de titular, contra Banfield, me desgarro a los 20 minutos el isquio izquierdo. Otra vez una recuperación, el club me había comprado y yo tenía muchas expectativas. Fue difícil. Me recupero para la última fecha del torneo y termina el año. Digo, 'bueno, empieza otro mejor'. Hubo un periodo en que seguíamos entrenando, jugamos un amistoso y me desgarro el derecho de nuevo", añadió el delantero exPalestino.

Bruno Barticciotto lamentó nueva lesión: Estos meses no han sido fáciles

Siguiendo con el relato, dijo: "Nos dieron vacaciones, vine a Chile, me recuperé acá. El 2 de enero llego allá a la pretemporada y me sentía muy bien. Todos los tests estaban óptimos. Llega la primera fecha y juego, el DT me pone faltando 30 minutos y me desgarro el isquio derecho. Después, decido esperar un poco más. Me recupero, hago una recuperación más larga, entro contra Riestra y me desgarro el aductor ahora. Es muy difícil poder competir si no tengo regularidad".

"Estoy con psicólogo y psiquiatra, y no le encuentro explicación. Las últimas veces no he tenido aviso previo, me siento pleno cuando juego, entonces no sé. Agoté todas las cosas, así que espero salir de esto", añadió.

"Barti" anotó un doblete en un duelo amistoso en la semana ante Independiente de Rivadavia, así que se esperanza con volver a tener regularidad, dado que reconoció: "Tengo la ilusión de estar en La Roja".