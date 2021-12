Ben Brereton participó en reconocida campaña navideña para niños vulnerables en Reino Unido

El destacado futbolista chileno Ben Brereton Díaz participó de una reconocida campaña en Inglaterra, en favor de los derechos de la niñez, y particularmente de que disfruten en la época de Navidad los más vulnerables.

Brereton fue convocado por su club Blackburn Rovers, junto a otros jugadores, para Christmas Jumper Day, que busca ayudar a personas y menores de edad necesitados, con recursos en la época navideña y fiesta de fin de año.

La iniciativa es llevada a cabo por la organización Save the Children, que busca proteger el respeto a los derechos de la niñez en Reino Unido.

El fútbol en Inglaterra está ligado a las campañas de caridad en esta época del año, ya que todos los años el 26 de diciembre se juega el conocido Boxing Day, que además de crear un ambiente familiar en el contexto del fútbol, ayuda a generar fondos.

🎄 #ChristmasJumperDay Rovers style!



📸 Who is wearing their #Rovers Christmas jumper today?



🔵⚪️ pic.twitter.com/I0nnX1ktNC