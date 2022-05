Benegas se realizó exámenes para identificar la causa de mareos que lo tienen fuera en Independiente

El delantero argentino-chileno Leandro Benegas no lo está pasando bien en Independiente, ya que no ha podido trabajar de forma normal en los últimos días a causa de unos mareos, que por el momento no tienen una causa concreta, según informó TyC Sports.

Es por esto que, el ex futbolista de Universidad de Chile y Curicó Unido, entre otros clubes nacionales, se sometió a exámenes en las últimas horas para identificar el problema, que lo sacó de la goleada por 4-0 ante General Caballero por la Copa Sudamericana, en Paraguay.

Benegas ha jugado 12 partidos desde que llegó a la escuadra de Avellaneda, anotando cuatro goles.