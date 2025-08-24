Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Boca Juniors celebró con presencia de Carlos Palacios y Williams Alarcón

Los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón dijeron presente en un nuevo y preciado triunfo del Xeneize sobre Banfield en el Torneo Clausura argentino.

Foto: Imago Boca Juniors celebró con presencia de Carlos Palacios y Williams Alarcón
Sebastián Díaz Iturrieta
El paso de los futbolistas chilenos por el extranjero sigue sumando capítulos destacados. Esta vez fueron Carlos Palacios y Williams Alarcón quienes participaron en la victoria de Boca Juniors 2-0 sobre Banfield, en partido jugado en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura argentino.

Ambos futbolistas nacionales tuvieron minutos y fueron parte de un duelo donde los goles llegaron en el complemento en favor del Xeneize.

🇨🇱 ¿Cómo les fue a Palacios y Alarcón en Boca Juniors?

Carlos Palacios fue titular en el elenco Xeneize y mostró movilidad en ataque hasta ser reemplazado en el segundo tiempo por su compatriota Williams Alarcón, quien entró con la misión de aportar equilibrio en el mediocampo. La presencia de ambos confirma la confianza del técnico Miguel Ángel Russo en los jugadores chilenos.

⚽ Los goles del triunfo de Boca vs Banfield?

El encargado de abrir la cuenta fue el uruguayo Miguel Merentiel (55'), quien aprovechó un descuido defensivo de Banfield. Más tarde, el también charrúa Edinson Cavani (82') sentenció el partido con un gol de jerarquía, desatando la celebración de los hinchas en La Bombonera.

Palacios suma minutos y confianza en Boca. Foto: Imago.

📊 ¿Cómo quedó Boca en la tabla del Clausura argentino?

Con esta victoria, Boca Juniors alcanzó los 9 puntos en el Clausura y sumó su segundo triunfo consecutivo, luego de haber vencido a Independiente Rivadavia la fecha pasada. Ahora el equipo de Russo se prepara para visitar a Aldosivi el domingo 31 de agosto, en un duelo clave para seguir escalando posiciones.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
