Boca Juniors celebró con presencia de Carlos Palacios y Williams Alarcón

El paso de los futbolistas chilenos por el extranjero sigue sumando capítulos destacados. Esta vez fueron Carlos Palacios y Williams Alarcón quienes participaron en la victoria de Boca Juniors 2-0 sobre Banfield, en partido jugado en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura argentino.

Ambos futbolistas nacionales tuvieron minutos y fueron parte de un duelo donde los goles llegaron en el complemento en favor del Xeneize.

🇨🇱 ¿Cómo les fue a Palacios y Alarcón en Boca Juniors?

Carlos Palacios fue titular en el elenco Xeneize y mostró movilidad en ataque hasta ser reemplazado en el segundo tiempo por su compatriota Williams Alarcón, quien entró con la misión de aportar equilibrio en el mediocampo. La presencia de ambos confirma la confianza del técnico Miguel Ángel Russo en los jugadores chilenos.

⚽ Los goles del triunfo de Boca vs Banfield?

El encargado de abrir la cuenta fue el uruguayo Miguel Merentiel (55'), quien aprovechó un descuido defensivo de Banfield. Más tarde, el también charrúa Edinson Cavani (82') sentenció el partido con un gol de jerarquía, desatando la celebración de los hinchas en La Bombonera.

Palacios suma minutos y confianza en Boca. Foto: Imago.

📊 ¿Cómo quedó Boca en la tabla del Clausura argentino?

Con esta victoria, Boca Juniors alcanzó los 9 puntos en el Clausura y sumó su segundo triunfo consecutivo, luego de haber vencido a Independiente Rivadavia la fecha pasada. Ahora el equipo de Russo se prepara para visitar a Aldosivi el domingo 31 de agosto, en un duelo clave para seguir escalando posiciones.

