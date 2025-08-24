Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Brayan Cortés se olvida de la Libertadores al volver a dejar su arco en cero con Peñarol

El arquero chileno Brayan Cortés fue titular y logró otra valla invicta en la victoria de Peñarol ante River Plate por el Torneo Clausura de Uruguay.

Foto: Imago Brayan Cortés se olvida de la Libertadores al volver a dejar su arco en cero con Peñarol
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

El portero chileno Brayan Cortés sigue sumando minutos en su nueva etapa en el fútbol uruguayo. El ex Colo Colo fue titular en el triunfo de Peñarol 2-0 sobre River Plate, válido por el Torneo Clausura, y mantuvo su valla invicta en lo que ya es su cuarta presentación como estelar con los Aurinegros.

🧤 ¿Cómo fue el partido de Brayan Cortés ante River Plate?

Brayan Cortés prácticamente no tuvo mayores complicaciones durante el encuentro. Según los datos oficiales, el cuadro albirrojo no registró remates al arco durante todo el partido, lo que permitió al chileno completar otro encuentro con el arco en cero.

Fue un partido tranquilo, pero que sigue sumando confianza a su proceso de adaptación en Uruguay.

⚽ Los goles de Peñarol vs River Plate

El conjunto Carbonero se impuso con anotaciones de David Terans (11') y Maximiliano Silvera (59'), sellando un triunfo que los mantiene en la parte alta de la tabla. Ambos delanteros aprovecharon las opciones que tuvieron y confirmaron la buena racha del equipo dirigido por Diego Aguirre.

Imagen foto_00000001
Cortés toma confianza en Peñarol. Foto: Imago.

📊 La tabla del Torneo Clausura de Uruguay

Con esta victoria, Peñarol alcanzó los 9 puntos en el Clausura, ubicándose en el segundo lugar de la tabla, a solo una unidad de Cerro Largo, líder con 10. La lucha en la parte alta promete ser intensa, con los aurinegros nuevamente como protagonistas en el torneo charrúa.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
