Brayan Cortés se olvida de la Libertadores al volver a dejar su arco en cero con Peñarol

El portero chileno Brayan Cortés sigue sumando minutos en su nueva etapa en el fútbol uruguayo. El ex Colo Colo fue titular en el triunfo de Peñarol 2-0 sobre River Plate, válido por el Torneo Clausura, y mantuvo su valla invicta en lo que ya es su cuarta presentación como estelar con los Aurinegros.

🧤 ¿Cómo fue el partido de Brayan Cortés ante River Plate?

Brayan Cortés prácticamente no tuvo mayores complicaciones durante el encuentro. Según los datos oficiales, el cuadro albirrojo no registró remates al arco durante todo el partido, lo que permitió al chileno completar otro encuentro con el arco en cero.

Fue un partido tranquilo, pero que sigue sumando confianza a su proceso de adaptación en Uruguay.

⚽ Los goles de Peñarol vs River Plate

El conjunto Carbonero se impuso con anotaciones de David Terans (11') y Maximiliano Silvera (59'), sellando un triunfo que los mantiene en la parte alta de la tabla. Ambos delanteros aprovecharon las opciones que tuvieron y confirmaron la buena racha del equipo dirigido por Diego Aguirre.

Cortés toma confianza en Peñarol. Foto: Imago.

📊 La tabla del Torneo Clausura de Uruguay

Con esta victoria, Peñarol alcanzó los 9 puntos en el Clausura, ubicándose en el segundo lugar de la tabla, a solo una unidad de Cerro Largo, líder con 10. La lucha en la parte alta promete ser intensa, con los aurinegros nuevamente como protagonistas en el torneo charrúa.

