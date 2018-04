Carlos Villanueva: Estoy súper satisfecho con mi carrera

El volante chileno Carlos Villanueva aseguró a sus 32 años que se siente muy conforme con su trayectoria profesional, tras jugar en Inglaterra, Emiratos Arabes y actualmente en Arabia Saudita, donde milita en Al-Ittihad del técnico nacional José Luis Sierra.

En conversación con La Tercera, al "Piña" se le consultó si está satisfecho con su carrera, a lo que respondió: "Súper satisfecho. Soy muy profesional y lo estoy haciendo muy bien en Arabia. Y en el momento en que vuelva a Chile, me voy a preocupar de hacerlo bien, de buena forma, y dejar bien puesto mi nombre. Estoy muy orgulloso".

En la misma línea agregó que "sé que se viene acercando mi vuelta a Chile. Me dan muchas ganas. Tengo contrato por dos años más en el Al-Ittihad. Así que cumpliendo el contrato me devuelvo a Chile. Con 34 años".

"Obviamente, me gustaría volver a Audax. Me siento muy identificado", reconoció, afirmando además sobre su futuro que "retirarse y hacer una vida nueva es complejo. No tengo claro qué voy a hacer después, pero mi cabeza ya está pensando en el postfutbolista. Eso sí, cualquier negocio que haga lo quiero hacer en Chile. Por el momento, estoy ahorrando".

Al ser consultado por si era consciente de que al emigrar a Medio Oriente tendría muy pocas opciones en la Roja, Villanueva dijo que sí, "pero tomé mi decisión teniendo en cuenta que cuando estuve en Inglaterra no me gané ninguna nominación. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y con Audax, en mi mejor momento, Bielsa me nominaba, pero habré jugado ¿60 minutos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es que haya sido Valdivia o Vidal".