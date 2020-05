Carlos Villanueva: Si tengo la posibilidad de jugar en un equipo grande de Chile, la tomaría

El volante chileno de Al-Fayha FC de Arabia Saudita, Carlos Villanueva, reconoció que le gustaría jugar en Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica.

El ex Audax Italiano, que tuvo un discreto paso por la UC en 2013, dijo en conversación con ESPN que "hay que ser honesto. Si llego a tener la posibilidad de jugar en un equipo grande de Chile, sí, yo creo que sí la tomaría. Jugar en un equipo grande, ya sea en Chile o en el extranjero, siempre es muy especial, tiene muchos condimentos diferentes al resto".

"Yo por suerte lo pude vivir aquí en Arabia Saudita. Fue una experiencia muy linda. Cuando andábamos bien, jugábamos de local con 60 mil personas a estadio lleno", agregó.

"Cuando íbamos al supermercado o al mall la gente nos paraba todo el rato para pedirnos una fotografía. Si tengo la posibilidad de volver a hacerlo, de volver a vivirlo y en Chile, sería mucho mejor. Por eso no me cierro a esa posibilidad", indicó.

Sobre el supuesto interés que alguno vez tuvo el "Cacique" en él, el "Piña" afirmó que "nunca me llamaron, nunca hablé ni nunca tuve un contacto directo. Siempre me enteré por la prensa de ese supuesto interés, no sé si existió o no".