Charles Aránguiz: He tenido conversaciones con Reinaldo Rueda para volver pronto a la selección

Charles Aránguiz está viviendo un gran presente con Bayer Leverkusen en Alemania y por lo mismo este sábado el volante chileno afirmó que ha tenido conversaciones para su pronto retorno a la selección chilena con el técnico Reinaldo Rueda.

El mediocampista nos dijo a Al Aire Libre en Cooperativa que se siente en su mejor momento para volver a vestir la camiseta de la Roja, apuntando que la Copa América será una buena vara para medir el nivel de confianza del equipo.

"Creo que en la próxima gira del equipo por Estados Unidos la nómina debiera ser el reflejo de los que estaremos en la Copa América. Para los más jóvenes que se han integrado fue difícil rendir rápidamente al cien por ciento, pero era el momento de ver al posible recambio", declaró el bicampeón de América.

"Hay un técnico que determina a los jugadores que quiere citar. Como dije hace un tiempo me encantaría volver a jugar con Eugenio Mena o Marcelo Díaz porque lo están haciendo muy bien con Racing", agregó.

Por otro lado, Aránguiz comentó las opciones que existen de un retorno a Universidad de Chile, afirmando que: "A mí me gustaría volver a la U, pero de ahí a llevarlo a la realidad es otro tema. Hoy por hoy no me veo volviendo a Chile y si lo hago sería en buena forma porque se lo que exige el hincha del club".

"Actualmente me encuentro en el tema de mi renovación con Bayer Leverkusen y la realidad es que tengo contrato por un año más", puntualizó.