Christian Bravo extendió su vínculo con Peñarol hasta marzo de 2021

El delantero chileno Christian Bravo seguirá en Uruguay, al menos hasta marzo de 2021, tras extender su vínculo con Peñarol por dos meses más.

Fue el propio atacante el que confirmó la noticia en entrevista con el programa uruguayo Punto Penal, donde reconoció que durante las últimas semanas intentó volver al fútbol chileno, pero finalmente llegó a un acuerdo con el conjunto "carbonero".

"Este lunes viajo para Montevideo. Firmé por una cifra menor a mi contrato anterior. Le agarré cariño a Peñarol y estoy feliz ahí", expresó.

Luego agregó que "me había mudado a Chile, vendí los muebles. Mi mujer me quería matar cuando le dije que renové solo por dos meses. No cualquiera tiene la oportunidad de jugar en este club".



"Recibí ofertas de Chile, pero prefiero estar en Peñarol. El fútbol uruguayo es mucho más fuerte que el chileno. Al que le moleste que venga a jugar a Uruguay", cerró.

Bravo desde enero de 2020 está en Peñarol, donde ha disputado 19 partidos y no ha convertido.