Christian Bravo: Forlán me llevó a Peñarol y me pidió que no cambiara mi juego aguerrido

El chileno Christian Bravo, delantero de Peñarol en Montevideo, conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa sobre su experiencia en el gigante de Uruguay y cómo es su relación con el técnico del cuadro aurinegro, la leyenda charrúa Diego Forlán.

"Es sueño estar en Peñarol. Forlán me llevó a Peñarol y me pidió que no cambie mi juego aguerrido, por eso me caractericé en Montevideo Wanderers. Me pide, como muchos técnicos, que me divierta en la cancha, que sea yo mismo. No cambiar lo que venía haciendo, lo importante de un técnico que fue jugador es que me entiende bien", explicó.

Bravo, quien en Chile jugó por U. de Chile, Universidad Católica, Unión Española y San Luis, además de una breve estadía en Croacia y España, comentó que en sus experiencias anteriores "todo se dio muy rápido, y no supe llevarlo".

"Estoy pasando mi mejor momento. Encontré la comodidad donde menos lo esperaba. Mi prioridad es mi familia, y me siento un jugador más maduro. El nivel tengo que mantenerlo y estar enfocado en Peñarol", precisó.

Finalmente, contó que está entrenando en casa, debido a la pandemia del coronavirus, y explicó cómo se está llevando esta situación en Uruguay.

"Al ser un país con menor cantidad de gente, se puede llevar más fácil. Se puede manejar mejor la situación. Los mall y centros comerciales no son tan grandes como en Chile. La gente tratar de respetar un poco más, porque puede avanzar más rápido. Se ve que es peligroso y hay que tratar de hacer caso, tomar las prevenciones correspondientes. Tengo una hija y es peligroso por ese lado. Acato las órdenes", sentenció.