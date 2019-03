Christian Bravo se llena de orgullo en Uruguay: Me cantaron 'chileno, chileno' en goleada a Nacional

Christian Bravo se fue de Chile para vestir la camiseta de Montevideo Wanderers y actualmente vive un presente que lo llena de orgullo. El extremo derecho se afirmó en la titularidad y ya es reconocido por la hinchada, que le gritó "chileno, chileno", cuando se goleó a Nacional a finales de febrero. Debido a su evolución, cree que las puertas de la selección chilena se pueden abrir para él.

"No es fácil, soy el único de mi país jugando acá y cuando nos toca de visita, que te estén gritando cosas y te insulten a veces es duro. Todo eso me va haciendo crecer como jugador y así me he ganado el apoyo de Wanderers. El partido que le ganamos a Nacional cuando me tocó salir me cantaban 'chileno, chileno', fue lindo", recordó el ex San Luis en conversación con CDF.

Bravo reconoció estar en un "momento buenísimo" que le permitió ganar la confianza de su técnico. Respecto al fútbol uruguayo, lo definió como aguerrido y "bastante agreviso", lo que se acomoda a su perfil.

"Es totalmente distinto. Es mucho más físico, más táctico y más pasional. En Chile, eso sí, tienen mejor infraestructura, mejores estadios, pero acá el fútbol lo encuentro con mucho más nivel, mucho más difícil y hay que estar bien preparado, más aún siendo chileno", comentó.

Lo último de Bravo junto a Wanderers fue la victoria por 2-0 ante Peñarol, uno de los "equipos intocables", según dijo el chileno.

"Jugar contra Peñarol en su estadio y ganarles te llena más de confianza y te hace crecer más como jugador. Me siento bien y acomodado a Uruguay, de a poco me va conociendo la gente y la confianza que me han dado acá me ha ayudado bastante", dijo.

Sobre la opción de llegar a la Roja, el formado en Universidad de Chile dijo que la regularidad que está teniendo le "puede abrir muchas puertas", sin embargo, prefiere seguir concentrado en la realidad de su equipo, con el que actualmente disputa la Copa Sudamericana.