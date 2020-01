Cristián Gutiérrez se transformó en nuevo refuerzo de Vancouver Whitecaps

El defensor chileno Cristián Gutiérrez fue oficializado como nueva incorporación de Vancouver Whitecaps, club que pertenece a la conferencia Oeste de la MLS.

El cuadro canadiense, anaunció por medio de redes sociales la contratación del "flaco", quien defendió la camiseta de Colo Colo el 2019.

Gutiérrez, de 22 años, vivirá su primera experiencia en el fútbol internacional tras sus pasos por Huachipato, Unión Española y el "Cacique".

El futbolista nació en Canada y posee doble nacionalidad.

+ 1 🇨🇦



Welcome to the Village, Cristián 🌊