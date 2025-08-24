Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Darío Osorio en llamas: anota y asiste, otra vez, en triunfo de Midtjylland

Darío Osorio volvió a ser figura en Dinamarca: marcó un golazo y sumó una asistencia en la victoria del Midtjylland, hilando su tercer partido consecutivo con aporte decisivo.

Foto: Imago Darío Osorio en llamas: anota y asiste, otra vez, en triunfo de Midtjylland
Sebastián Díaz Iturrieta
Darío Osorio, el ex U de Chile atraviesa un gran momento en la Superliga danesa. Con apenas 20 años, se ha convertido en pieza clave del Midtjylland y sigue sumando actuaciones de alto nivel, lo que ilusiona tanto al club como a la Selección Chilena.

❓Cuántos partidos seguidos lleva Osorio marcando y asistiendo

Darío Osorio suma tres partidos consecutivos con gol y asistencia:

🔴 En la liga, frente a Vejle Boldklub.
🌍 En Europa League, en la goleada ante KuPs.
⚽ Y ahora en la remontada 4-2 contra Silkeborg.

En este último encuentro, primero dio un pase corto en tiro libre que acabó en gol de Aral Simsir. Luego, a los 64', marcó el 3-1 parcial con una definición ajustada al palo izquierdo.

⚽ Cómo fue la victoria del Midtjylland ante Silkeborg

El cuadro del chileno comenzó perdiendo por un autogol, pero rápidamente se repuso: Franculino Djú empató a los 35', Simsir y Osorio pusieron el 3-1. Silkeborg descontó a los 70', aunque Mikel Gogorza selló el 4-2 definitivo.

Gracias a este resultado, Midtjylland llegó a 12 puntos y pelea en la parte alta de la Superliga danesa, apenas a uno de Copenhague.

Imagen foto_00000001
Osorio todavía puede salir de su club a otro mercado. Foto: Imago

🌍 Qué significa este momento para la Selección Chilena

El gran presente de Osorio entusiasma en Chile, considerando que la Roja tendrá desafíos importantes en las próximas fechas FIFA. Su capacidad de marcar y asistir lo convierte en una alternativa clave en ataque.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
