Darío Osorio en llamas: anota y asiste, otra vez, en triunfo de Midtjylland

Darío Osorio, el ex U de Chile atraviesa un gran momento en la Superliga danesa. Con apenas 20 años, se ha convertido en pieza clave del Midtjylland y sigue sumando actuaciones de alto nivel, lo que ilusiona tanto al club como a la Selección Chilena.

❓Cuántos partidos seguidos lleva Osorio marcando y asistiendo

Darío Osorio suma tres partidos consecutivos con gol y asistencia:

🔴 En la liga, frente a Vejle Boldklub.

🌍 En Europa League, en la goleada ante KuPs.

⚽ Y ahora en la remontada 4-2 contra Silkeborg.

En este último encuentro, primero dio un pase corto en tiro libre que acabó en gol de Aral Simsir. Luego, a los 64', marcó el 3-1 parcial con una definición ajustada al palo izquierdo.

⚽ Cómo fue la victoria del Midtjylland ante Silkeborg

El cuadro del chileno comenzó perdiendo por un autogol, pero rápidamente se repuso: Franculino Djú empató a los 35', Simsir y Osorio pusieron el 3-1. Silkeborg descontó a los 70', aunque Mikel Gogorza selló el 4-2 definitivo.

Gracias a este resultado, Midtjylland llegó a 12 puntos y pelea en la parte alta de la Superliga danesa, apenas a uno de Copenhague.

🌍 Qué significa este momento para la Selección Chilena

El gran presente de Osorio entusiasma en Chile, considerando que la Roja tendrá desafíos importantes en las próximas fechas FIFA. Su capacidad de marcar y asistir lo convierte en una alternativa clave en ataque.

