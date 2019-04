El chileno Brandon Cortés debutó en en el primer equipo de Boca Juniors

El delantero chileno Brandon Cortés hizo su debut oficial en el primer equipo de Boca Juniors, en el empate 1-1 ante Aldosivi por la última fecha de la Superliga argentina.

El joven atacante nacional de 17 años ingresó a los 83 minutos en el elenco "xeneize", en reemplazo de Sebastián Villa.

Cortés nació en el país trasandino, pero sus padres son chilenos y viven hace 25 años al otro lado de la cordillera.

Trabajó con la Roja sub 17 y por problemas administrativos no pudo viajar con el equipo al Mundial de la India de 2017. "Me siento chileno y sería un orgullo para mi familia que yo juegue en la Roja", afirmó hace un tiempo en una entrevista.