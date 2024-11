El chileno vecino de Messi que ayuda a futbolistas a renacer en Estados Unidos

La llegada de Lionel Messi al fútbol de la MLS le dio un plus inusitado al fútbol en Estados Unidos. No sólo crecieron los números de los espectadores del deporte rey, sino que se abrieron nuevos espacios para competir incluso fuera de las ligas profesionales.

Leonardo Espinoza, delantero formado en Santiago Morning, es uno de los tantos chilenos que está haciendo patria en el país de Norteamérica. Vive en Miami, la misma ciudad del astro argentino, y afortunadamente para él, no tuvo que dejar el fútbol.

En conversación con Al Aire Libre, el exatacante de Deportes Iquique y otros clubes nacionales, relató cómo fue su experiencia de dejar todo en Chile y comenzar desde cero en Estados Unidos, pero ligado al fútbol y compitiendo a lo largo y ancho del país.

La segunda oportunidad para futbolistas profesionales

Después de una carrera que pasó por clubes como Santiago Morning, Deportes Iquique, Deportes Temuco y Rangers, Leo Espinoza se fue a jugar a un club en Estados Unidos y le prometieron la visa de trabajo que finalmente no se la dieron.

Volvió a Chile a jugar en Deportes Santa Cruz, pero ese paso por el fútbol estadounidense, fue suficiente para conocer cómo funcionaban los campeonatos privados que compiten por todo el país, y los equipos se refuerzan muy bien para disputarlos.

En 2022, un problema personal lo hizo salir nuevamente del país para intentar comenzar de cero: "Conocí el fútbol underground que son torneos privados y me empezó a ir bien, me hice conocido y generé una red de contactos bastante grande y empezamos a hacer invitaciones a jugadores para traer futbolistas de afuera para armar equipos, torneos y jugar. A eso me dedico ahora", contó Leo Espinoza.

El gran nivel de los torneos

Para reforzar estos equipos generalmente acuden a jugadores de Centroamérica, pero con el conocimiento del fútbol chileno, Leonardo Espinoza contactó a otros futbolistas de la liga local: "Vienen a jugar los torneos aquellos profesionales que estén libres o que estén de vacaciones y generalmente son más los chilenos y brasileños".

Los torneos que se disputan, entregan grandes sumas de dinero, donde el mínimo a repartir son entre 40 y 50 mil dólares llegando incluso a los casi 300 mil dólares. Existen dos torneos de suma importancia que son Delaware Cup y Mariachi, campeonatos conocidos en todo Norteamérica donde no sólo participa Leo Espinoza y otros futbolistas chilenos, sino que también jugadores profesionales de Europa y hasta seleccionados de combinados nacionales como México.

Ahora Espinoza se está preparando y armando el plantel para la próxima competición importante que se disputará el 5 y 6 de abril del 2025. La sexta edición de la New Orleans Cup entregará un monto cercano a los 150 mil dólares.