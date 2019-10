El mensaje de Igor Lichnovsky a Martín Rodríguez: El que te llama, no tiene ningún defecto

El defensor nacional Igor Lichnovsky, quien profesa la religión evangélica, le envió un potente mensaje a Martín Rodríguez, atacante nacional que se bautizó en México hace algunos meses.

"Un mensaje para aquellos que están a una decisión, como todo Cristiano estuvo alguna vez. Dime qué es lo que te cuesta, qué te impide, qué te molesta. Busca esa respuesta. Dime qué te hicieron ¿Te dañaron? ¿Qué te dijeron? Dime con qué palabra en el nombre de Dios te ofendieron, Dime cuál es la razón para que te sigas escondiendo", comenzó en su publicación en Instagram.

"Martín Rodríguez, No pongas tu vista en el hombre que es imperfecto, porque cuando fallamos lo usas como pretexto, pero el que te llama, no tiene ningún defecto, Lo sabes y nadie ha podido demostrar que no es un Dios perfecto", agregó.

Mira acá el mensaje completo: