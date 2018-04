En España recordaron incidente del creador de la chilena con un árbitro en Talcahuano

En medio del revuelo que todavía sigue causando en España la espectacular chilena que convirtió Cristiano Ronaldo en la victoria de Real Madrid sobre Juventus por la Champions, el prestigioso diario El País publicó un reportaje sobre su creador, el vasco nacionalizado chileno Ramón Unzaga, en el que se mencionaron algunos curiosos y violentos incidentes que protagonizó durante su carrera.

Uno de ellos fue cuando el futbolista se fue a las manos con un árbitro que le cobró como falta su afamada contorsión en un duelo disputado en Talcahuano. En el citado medio hispano se menciona una entrevista que Unzaga dio en esa época al diario El Sur de Concepción relatando lo ocurrido.

"Me vi obligado a observarle su error, alegando que reconocidos jueces no me la habían penado. Siguió después un cambio de palabras que trajo por resultado la orden del señor Beitía para que abandonara la cancha. Me negué a salir y afuera de ella tuve con él un cambio de bofetadas", aseguró el jugador.

También se menciona la vez que Unzaga volvió con una pistola al campo de juego tras ser expulsado. "Por irrumpir en el terreno de juego con un arma solo le cayeron dos partidos de sanción. Eran otros tiempos", señaló el diario español.