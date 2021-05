¡Encendido! Felipe Mora marcó un doblete en triunfo de Portland Timbers

El delantero chileno Felipe Mora tuvo una inspirada jornada al ingresar en el complemento y marcar un doblete en el 3-0 de Portland Timbers sobre Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS).

Mora apareció a los 47' y a los 59' con dos buenos cabezazos para encaminar la victoria de su equipo.

El tercer gol llegó gracias a un penal ejecutado por Diego Valeri, quien puso el 3-0 definitivo a los 69'.

Con este resultado, Timbers alcanzó nueve puntos en la Conferencia Oeste, mientras que LA Galaxy se mantuvo con 12 unidades.

El próximo desafío para Felipe Mora y su equipo será el domingo 30 de mayo ante Philadelphia como visitante.

The breakthrough is so sweet!#PORvLA | #RCTID pic.twitter.com/Rxs6NEa0a1