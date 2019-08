Erick Pulgar en su llegada a Fiorentina: Hablé con David Pizarro y me ayudó a elegir

El mediocampista de la selección chilena Erick Pulgar fue presentado este viernes como nuevo jugador de Fiorentina y en sus primeras palabras como jugador del elenco viola destacó la importancia de haber hablado con David Pizarro antes de fichar en el equipo de Florencia.

"Hablé con (David) Pizarro y me ayudó a elegir. El nuevo proyecto y el nuevo presidente me hacen feliz y con ganas de estar acá", dijo el jugador formado en Deportes Antofagasta.

Pulgar también expresó la importancia de haber sido titular en Copa América y sobre todo el hecho de jugar con Charles Aránguiz y Arturo Vidal.

"Jugar con Vidal y Aránguiz me han permitido mejorar", comentó el jugador.

Pulgar tendrá como desafíos la Serie A y la Copa Italia, en un intento por mejorar lo hecho el año pasado por el cuadro de Florencia, que estuvo peleando por evitar el descenso hasta la última fecha.

