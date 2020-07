Felipe Gutiérrez explicó compleja rehabilitación por trasplante de cartílago

Felipe Gutiérrez, volante de Sporting Kansas City y la selección chilena, se refirió al trasplante de cartílago al que se sometió hace un mes y explicó el complejo proceso de recuperación en Estados Unidos.

"Es una recuperación que lleva siete a nueve meses, y estamos en ese proceso, llevo un mes apenas. Es complejo el proceso de rehabilitación, el injerto es de una persona muerta, y necesita una adaptación", explicó Gutiérrez al CDF.

Felipe Gutiérrez: "Es compleja la rehabilitación"



El jugador chileno de #SportingKansasCity de la MLS recibió un implante de cartílago#PelotaParadaCDF 👇 pic.twitter.com/szzJwRFZel — CDF (#CDFineEnCasa 🏡) (@CDF_cl) July 13, 2020

En la misma línea, el ex jugador de Universidad Católica indicó que se necesita "mucha paciencia, no puedo cargar la pierna, tengo que andar con muletas, pero este proceso ya lo viví antes, en la otra rodilla, en 2014".

Gutiérrez, además, señaló que no le dio mucha importancia el recibir un injerto de un fallecido: "En cierto modo, si no me lo dicen, no me entero. Cuando te lo dicen igual como que te da algo, pero no es tan grave tampoco".

Finalmente, explicó que existen diferentes métodos de operación, y que estaba la opción de usar un cartílago propio para corregir el de su rodilla, pero los médicos optaron por este procedimiento, con un injerto de otra persona, para evitar complicaciones en otra parte del cuerpo.

"Hace unos días me llamó Milovan Mirosevic (que tuvo la misma operación), y me explicó que a él le sacaron un cartílago de una zona que no usaba mucho, pero al final estuvo cerca de dos años con molestias. Ojalá no pase lo mismo conmigo", aseveró.