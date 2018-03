Felipe Gutiérrez fue el mejor jugador de la fecha en la MLS

El chileno Felipe Gutiérrez fue el mejor jugador de la cuarta fecha de la Major League Soccer, en la cual anotó su cuarto gol en cuatro partidos ayudando al empate 2-2 que logró Sporting Kansas City ante Colorado Rapids, con otra conquista de Diego Rubio.

Esta es la segunda ocasión en que el ex Real Betis aparece en un equipo ideal del campeonato estadounidense, pues en la fecha 2 también estuvo entre los más destacados.

El nacional además es uno de los jugadores más importantes de su equipo, pues cuenta con un gol por partido.

