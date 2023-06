Felipe Mora luego de su lesión: La meta es volver a sentirme útil y pensar en la selección

El delantero chileno Felipe Mora dejó atrás una compleja lesión de 10 meses y volvió a jugar con Portland Timbers de la MLS estadounidense, retorno que encendió sus ánimos para recuperar el rendimiento y aspirar a La Roja.

"Fue una lesión muy dura la que tuve que pasar. Gracias a Dios ya estoy de vuelta en las canchas, pero fue difícil porque fue mucho tiempo, una operación grande", indicó en conversación con DSports.

"No tuve la posibilidad de conversar con nadie de la selección. En su tiempo me comuniqué con el doctor (Roberto) Yáñez para preguntarle sobre la operación que me iba a hacer, pero nada más que eso", agregó.

"Estoy volviendo a jugar después de un largo tiempo, pero obviamente debo volver a tener continuidad en mi equipo, volver a jugar partidos y hacer goles. Mi meta es esa, volver a sentirme útil y, por qué no, pensar en la selección", declaró el delantero que vio acción en el camino a Qatar 2022.

"También espero algún día volver a jugar en Chile. No sé cuándo, pero las puertas siempre están abiertas. En su tiempo, cuando estuve en México, tuve la posibilidad de la U, pero era muy difícil porque Pumas estaba pidiendo mucho dinero, pero obvio que las puertas siempre estarán abiertas a la U", añadió Mora, que junto a los azules ganó el Clausura 2017, donde también se alzó como goleador (13).