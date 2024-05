Un medio inglés aseguró que el volante de la Selección Chilena, Gabriel Suazo, estaría en la lista de refuerzos de un equipo de la Premier League. Esto significaría un gran premio por la destacada campaña que tuvo con el Toulouse esta temporada, club con el que mantiene contrato hasta 2026.

Suazo finalizó de muy buena manera su segunda temporada jugando en Francia. El cuadro 'violeta' se mantuvo en la Primera División, luego de sufrir momentos complicados en los últimos puestos, siendo una de las figuras del equipo.

Una prueba de ese rendimiento es que ahora el chileno aparezca como un posible fichaje en el Everton de Inglaterra, según publicó el portal partidista Toffee Transfers. Durante la fase de grupos de la Europa League, Toulouse enfrentó al Liverpool y, después de ambos partidos ante los ingleses, se habría iniciado el seguimiento al chileno.

El consignado medio señaló que existen otros nombre más que busca el club oriundo de Liverpool. También interesan nombres como Arthur Theate (Stade Rennes), Wilfred Ndidi (Leicester City), Wilfried Gnonto (Leeds United), Gianluca Prestianni (Benfica) y Ché Adams (Southampton).

Por su parte el exjugador de Colo Colo, tiene contrato hasta junio de 2026, manteniendo un registro de 31 partidos disputados (27 de titular) a lo largo de las 34 fechas disputadas en el campeonato francés.

Por la Europa League, el chileno jugó 8 encuentros, donde 7 los disputó desde el minuto inicial, hasta que los franceses quedaron eliminados en octavos de final del certamen, frente al Benfica de Portugal.

To the best of my knowledge, Everton have scouted and are interested in the following players;

🔵 Arthur Theate (Rennes) 🇧🇪

🔵 Wilfred Ndidi (Leicester) 🇳🇬

🔵 Gabriel Suazo (Toulouse) 🇨🇱

🔵 Wilfred Gnonto (Leeds) 🇮🇹

🔵 Gianluca Prestianni (Benfica) 🇦🇷

🔵 Che Adams (Saints) 🇬🇧 pic.twitter.com/7k1fDLg8Di