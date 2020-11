Guillermo Maripán volvió a jugar en goleada de AS Mónaco ante Bordeaux

Una buena para la Roja. El defensor nacional Guillermo Maripán volvió a jugar luego de más de un mes en la goleada de su equipo AS Mónaco por 4-0 sobre Girondins de Bordeaux, que los dejó en la séptima posición de la Ligue 1 de Francia con 14 puntos.

El chileno no jugaba desde el 19 de septiembre pasado, luego de sufrir un desgarro que lo dejó fuera de la doble fecha clasificatoria ante Uruguay y Colombia. Ya recuperado, el formado en Universidad Católica no había sido considerado hasta este compromiso, en el cual ingresó en el minuto 72'.

Los goles monegascos en este encuentro fueron obra de Wissam Ben Yedder, de penal (28'), Gelson Martins (30') y Kevin Volland (31' y 58').

En la próxima jornada, Maripán y sus compañeros deberán enfrentar a Niza, duelo a jugarse el domingo a las 13:00 horas (16:00 GMT).