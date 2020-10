Guillermo Maripán y el Plebiscito: Sabemos que Chile necesita evolucionar y este es un paso para lograrlo

Guillermo Maripán, seleccionado chileno y defensa de Mónaco en la liga francesa, compartió en redes su opinión respecto al Plebiscito Nacional que se realizará en nuestro país el domingo 25 de octubre, señalando que es un paso "necesario" para que Chile evolucione.

"Mas allá de la diversidad de pensamientos y colores políticos, como país estamos viviendo un momento histórico donde tendremos la oportunidad de mostrarle al mundo y a nosotros mismos, que somos capaces de realizar este proceso con respeto, educación, valores y sin violencia", comentó Maripán en Instagram.

No obstante, el ex zaguero de Universidad Católica lamentó no haberse inscrito como residente en el exterior, por lo que no podrá participar de este proceso.

"Personalmente, cometí el error de no inscribirme para votar, me arrepiento, pero desde la distancia los invito a participar pacíficamente de este proceso único en Chile", sostuvo.

Finalmente, apuntó: "Todos sabemos que Chile necesita evolucionar, aprobar nuevas reformas y este es un paso necesario para lograrlo. Queramos y valoremos nuestro hermoso país".