Houston Dynamo de la MLS oficializó la contratación de José Bizama

Houston Dynamo, elenco de la Major League Soccer de Estados Unidos, anunció este jueves la contratación del lateral chileno José Bizama.

El zaguero nacional de 25 años, que hasta el pasado semestre militaba en Huachipato, fue confirmado como nuevo refuerzo en el cuadro norteamericano con una publicación en redes sociales.

Este será el segudo equipo en la carrera del defensor y su primera experiencia en el extranjero, tras haber debutado en los "acereros" en año 2014.

Bizama formó parte de la selección chilena bajo el mando de Reinaldo Rueda en el 2018 y jugó en los amistosos ante Rumania, Serbia y Polonia.

🖋SIGNED José Bizama joins the Dynamo from Chilean club Huachipato FC #ForeverOrange

Pace💨 power💪 and tough tackles👊



Bizama brings it all. #ForeverOrange pic.twitter.com/zfHfbiQ7YW